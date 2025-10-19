¿Cuento chino?: Sugieren referéndum inconstitucional

“¡Misión cumplida! Ahora es momento de impulsar un referéndum para que todos los paraguayos decidamos juntos sobre nuestra relación con China Continental”, publicó Tuma posando junto a Meza, quien es vicepresidente 1º de Diputados y uno de los principales lobbistas legislativos a favor de China.

En su condición de abogado y exlegislador, llama la atención que Tuma desconozca el procedimiento constitucional y los temas que no pueden ser sometidos a referéndum, establecidos taxativamente en el artículo 122 de la Carta Magna.

Dicho artículo 122 “de las materias que no podrán ser objeto de referéndum” establece claramente en su inciso 1 que “no podrán ser objeto de referéndum: las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales”.

A esto hay que sumarle que el artículo 238 “de los deberes y atribuciones del presidente de la República”, en su inciso 7º, otorga al mandatario las atribuciones exclusivas de “el manejo de las relaciones exteriores de la República”.

El planteamiento se produjo en el contexto de una escalada de confrontaciones en Diputados entre los que defienden mantener las relaciones históricas de nuestro país con Taiwán y un pequeño grupo que propone establecer vínculos diplomáticos con China Continental, lo que por la política exterior de dicho país implicará indefectiblemente desconocer a Taiwán.

En este contexto, ayer partieron rumbo a China Continental un grupo aproximado de 8 diputados, como parte de una invitación de dicho país, en medio de un hermetismo sobre los integrantes de la comitiva, ya que según dicen hubo amenazas para no integrarla.

Lo poco que se comunicó es que el diputado itapuense Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) fue el coordinador designado del grupo, que al menos de manera extraoficial se reportó que finalmente no incluyó a ningún colorado.

En contrapartida, el pasado lunes 13 retornó a nuestro país otra comitiva, en ese caso de 14 diputados de diferentes partidos pero que fueron invitados por el gobierno de Taiwán, en este caso, encabezados por el propio presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre.

El lobby pro China también generó crispaciones en el oficialismo, ya que el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, planteó que quienes no estuviesen a favor de Taiwán deberían alejarse del cartismo.