“Si piensa que China Continental es la salida, debería dejar Honor Colorado”, advierte Bachi Núñez a Hugo Meza

La controversia llega coincidiendo con el viaje oficial que una delegación de parlamentarios paraguayos realizará a China Continental el próximo 19 de octubre. El diputado Hugo Meza ha mostrado su simpatía por reorientar vínculos internacionales del país hacia el gigante asiático.

Núñez resaltó la relación histórica de Paraguay con Taiwán, basada en más de 60 años de amistad diplomática y cooperación. Afirmó que estos lazos no son negociables mientras él tenga influencia en la conducción política del Partido Colorado.

“Tenemos 68 años de amistad con ese país. Y yo te puedo decir personalmente como integrante desde el origen del Honor Colorado y dirigente del Partido Colorado. El que opina contrariamente o apoya a otro sector o a China continental que no está en nuestro eje de trabajo, debería pensar seriamente en no estar dentro de Honor Colorado” (sic).

Insistió en que apoyar a China Continental implica una postura contraria a la política tradicional del partido, que ha mantenido una línea firme de respaldo hacia Taiwán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Si uno está dentro de Honor Colorado y plantea otra salida que no sea la amistad con China Taiwán de más de 68 años y querer jugar a ser gobierno siendo parlamentario y estar en contra de la línea política del gobierno del presidente Peña, en contra de la línea de gobierno del presidente, del partido donde tenemos un eje y que quede bien claro esto, China Taiwán, Israel, Estados Unidos, entonces está en otra línea”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acerca de la posibilidad de que, si persiste Meza en su pensamiento y ante la consulta de si le van a echarlo del movimiento, Núñez aclaró que no dice que le deberían echar, pero que sí que “debería reflexionar”.

Bachi habla de incentivos

Núñez alertó sobre los riesgos que, desde su punto de vista, trae la “tentación” de cambiar de aliado internacional. Habló de “oportunismos políticos” y posibles incentivos o presiones externas que estarían afectando decisiones dentro del bloque oficialista.

Además, Bachi se refirió al gobierno de Honor Colorado como un eje político alineado con valores como la democracia, la soberanía y la cooperación, lo cual, dijo, se vería comprometido si figuras como Meza optan por romper con esa alineación histórica.

Lea más: Viaje de 14 diputados a Taiwán se da en puertas de invitación de China

Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, desafiando la presión de China Continental que promueve la política de “una sola China”.

Lobby y viajes oficiales

Se reporta que diversos parlamentarios fueron invitados al viaje a China Continental, lo que ha generado suspicacias sobre presiones políticas, incentivos diplomáticos o económicos, según referentes del cartismo.

La posición de Bachi revela una división latente sobre la postura de seguir con la línea tradicional de alianza con Taiwán o abrirse a China Continental, motivado por los enormes mercados y oportunidades comerciales que esta última ofrece. Meza es uno de los que ha hablado públicamente de los beneficios económicos de acercarse a China Continental.

El 16 de setiembre pasado, Norma Aquino alias Yamy Nal fue expulsada de la Cámara de Senadores tras filtrarse un audio en el que se escucha conversando con el senador Javier “Chaqueñito” Vera, en el que dice que una donación de Taiwán al Congreso se iban a repartir entre los “cuates” del cartismo: Bachi Núñez, Silvio “Beto” Ovelar, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna.