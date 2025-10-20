“Trabajo fino de cosmetología” de Peña no logra “maquillar” sus DD.JJ., dice González

El diputado colorado disidente Roberto González consideró que la actualización de su declaración jurada presentada el viernes por el presidente Santiago Peña es un intento de “cosmetología”, pero que deja aún más expuesto al mandatario.

Esta nueva presentación de su declaración jurada tiene el “objetivo claro de un trabajo fino de cosmetología, de maquillaje. ¿Por qué? Porque hoy ha cambiado su declaración jurada de inicio, pero igualmente, por lo visto, su maquillador no cuidó muchos detalles“, afirmó González.

Entre varios elementos llamativos visibles en las DD.JJ presentadas por Peña (una por asunción al cargo en 2023 y la actualización presentada el viernes pasado), se puede citar que por ejemplo Peña, supuestamente, solo en la cuota mensual del préstamo de ueno Bank por la construcción de su mansión en San Bernardino gasta más de lo que son sus ingresos como presidente.

“Aparece que no tiene vehículo, es un chico que se maneja en colectivo, que no gasta combustible, una serie de inconsistencias”, destacó González.

A esto también se le puede sumar que no declara, por ejemplo, costosos relojes que ostenta en su muñeca, que cuestan una fortuna, la oficialización de su mansión en San Bernardino, que supera el millón de dólares y entre otros indicios llamativos.

El legislador también dijo que no sabe si ahora será oportuno que la Contraloría realice un examen de correspondencia, ya que lo que habría que ver su fortuna al dejar el Palacio de López.

Sin embargo, adelantó que si presenta algo simular a lo de ahora, donde observa varias inconsistencias, ve que el propio mandatario podría complicarse aún más.

“Por lo poco que me he enterado, hay bastantes problemas y en esa pretensión de solucionar, de justificar algunas cosas, empeoró más. O sea que el remedio fue peor que la enfermedad”, afirmó.