Estas son las sugestivas cifras de las declaraciones juradas de Santiago Peña

El presidente de la República,Santiago Peña Palacios, presentó el viernes último ante la Contraloría General de la República (CGR) su declaración jurada actualizada al 30 de setiembre de 2025.

Algunos de los datos más llamativos guardan relación con su casa de verano en San Bernardino, cuya transferencia de título llamativamente sigue en trámite. Según su declaración jurada, el terreno de media hectárea costó G. 1.450 millones y la construcción está tasada en G. 6.300 millones. En total, afirmó que su mansión cuesta G. 7.750 millones (US$ 1.091.000).

Lea más: Peña pide a Contraloría revisión de sus declaraciones juradas

¿Cómo construyó su mansión? Peña declaró en el 2023 que tenía solo G. G. 200 millones en efectivo y más de G. 190 millones en dos bancos. Es decir, cuando empezó a construir su lujosa casa de verano tenía un total de G. 390 millones. El resto de su dinero estaba en fondos de inversión.

Para calzar los números, este 2025 Peña declaró que posee una deuda de G. 2.119 millones con la constructora Gómez Abente S.A. (vinculada a sus familiares). También detalló que tiene una deuda de G 2.232.640.665 en 32 cuotas pendientes de U$S 7.220.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Peña señaló textualmente en su declaración jurada que la construcción en San Bernardino se realizó con ese préstamo de ueno Bank y con los fondos provenientes del rescate de sus acciones en ueno Holding. Sin embargo, eso fue concretado recién en marzo de este año y su mansión está lista desde agosto del año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Declaraciones juradas de Peña podrán ser corroboradas por todos, asegura Contraloría

¿Otros? Por valor de G. 190 millones

Ahora, el Presidente afirma tener G. 156 millones en efectivo y más de G. 416 millones en tres bancos (uno de ellos en Estados Unidos).

Otro de los datos llamativos de la declaración jurada es que en el 2023 declaró que Real Viviendas SAE, de la cual él es accionista, le debía G. 641.596.000. Este año, la cifra bajó a G. 346.886.000.

Por otra parte, Peña declaró seguir contando con G. 200 millones en mobiliario y G. 150 millones en obras de arte. No declaró ningún valor sobre joyas.

En ese mismo listado de bienes, el Presidente declaró tener G. 190 millones en concepto de “otros”. Es decir, no especificó qué bienes tienen tan alto valor.

Lea más: Santi Peña construyó su mansión de Sanber en barrio sin licencia ambiental

Menos acciones, más rentabilidad

En cuanto a sus inversiones, Peña declaró poseer menos dinero depositado en bonos y cuenta de ahorro (CDA). En el 2023 dijo tener G. 14.749 millones y ahora tiene G. 13.917 millones.

Pese a haber bajado la cifra, Peña declaró que esas inversiones le dan más ingresos, pues pasó de poseer G. 944 millones (6%) a G. 1.462 millones (11%) de ingresos anuales.

Más dinero en Ueno Bank

Pese a que Peña dijo haber vendido sus acciones en Ueno Holding, actualmente tiene millonarios movimientos en ueno Bank.

En el 2023 reportó haber inyectado G. 2.400 millones en CDA con ueno y en el 2025 esa cifra se elevó a G. 5.600, más que el doble.

También tiene acciones bonos en el Banco Atlas, también supuestamente provenientes con el rescate de ueno Holding SAECA. De la misma manera, tiene CDA en el banco BASA, Interfisa y Finexpar. El total de activos es de G. 6.265.000.

Lea más: Santi dice que pagó su mansión en San Ber con préstamos y “acciones”

Ya no tiene auto y gasta más de lo que gana como Presidente

Santiago Peña además este año ya no posee ningún vehículo. En el 2023 declaró poseer una camioneta Toyota Fortuner que costaba G. 350 millones y este año afirmó que vendió un rodado por G. 408 millones, más de lo que costaba su único rodado declarado anteriormente.

En cuanto a sus egresos, reportó que recibe G. 37.908.000 en concepto de sueldo y gastos de representación, pero sus egresos actualmente son de más de G. 73 millones.

Peña dice gastar cada mes G. 52 millones en educación, G. 1.100.000 en telefonía celular, G. 2.500.000 en medicina y un monto igual en vestimenta.

Sin embargo, los chats y facturas divulgados por su exempleada revelan que en un solo mes gastó G. 51 millones en prendas de vestir. Ese dinero fue pagado en efectivo y la factura salió a nombre de su concuñado César Berea.