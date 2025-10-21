Más flores que diputados: sesión de hoy quedó sin quorum

La falta de quórum en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados estaba cantada desde un inicio, ya que a duras penas y tras tres registros de votación (lo reglamentario es hacer solo 2) se logró a duras penas iniciar la sesión con 41 presentes, exactamente el quorum mínimo legal.

Solamente se pudo desarrollar una parte de la etapa de oradores, es decir, ni siquiera se llegó a la de pedido de informes, ni la de mociones de preferencia, y mucho menos, a tratar los 17 puntos del orden del día.

Esto ya se está volviendo costumbre, ya que pasó lo mismo el pasado 7 de octubre, ocasión en que un gran número se encontraba de viajes, con la diferencia que esta vez ni siquiera tuvieron el decoro de sesionar de manera ordinaria como en aquella ocasión.

Más allá de que 12 legisladores se encuentra de viaje oficial (8 de ellos en China Continental y 6 en Ginebra, Suiza), queda en evidencia la irresponsabilidad de una mayoría que se ausentó.

Además de ostentaciones como la de la diputada cartista y compañera Johana Vega, para la cual hoy su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara, llenó la sala con costos ramos de flores y que para colmo llegó tarde (ver registro de asistencia al momento de la votación), los legisladores cobran un millonario salario básicamente por ir a sesionar una vez por semana.

Actualmente, cada legislador cobra al mes G. 37.900.000, en concepto de dieta y beneficios, en un país donde el trabajador común cobra con suerte sueldo mínimo de G. 2.899.048 y está obligado a trabajar 48 horas semanales bajo riesgo de descuento en caso de ausencia.

Salvo la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) que informó reposo por motivos de salud, se desconocen que otros legisladores hayan justificado sus ausencias, aunque tienen incluso la ventaja por sobre el trabajador “común” de presentar “justificativo” de manera posterior y solo pudiendo alegar incluso “motivos personales”.

En el último llamado para revisión de quorum, apenas se registraron 38 presentes (ver documento oficial de la Cámara Baja).