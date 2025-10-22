Alicia Pomata asume hoy como nueva ministra de la Mujer

Este miércoles, a las 9:40, en el Palacio de Gobierno, se llevará a cabo el acto oficial de juramento de la doctora Alicia Pomata como nueva titular del Ministerio de la Mujer, según confirmó la Presidencia de la República.

Durante la jornada del martes, circularon versiones sobre la renuncia de Cynthia Figueredo, quien hasta ayer ocupaba la titularidad de la cartera. Aunque en principio no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, en horas de la noche desde Presidencia se confirmó el nombramiento de Pomata y se anunció que tras la ceremonia se realizará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el cambio.

Trayectoria en salud

La doctora Alicia Pomata cuenta con una amplia trayectoria en la función pública. Es médica y se desempeñó durante varios años en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde en 2018 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Programa Nacional de Control del Cáncer, cargo que ocupó hasta el 2023.

Desde agosto de 2023, Pomata se desempeñaba como coordinadora general de la Oficina de la Primera Dama, rol desde el cual acompañó proyectos sociales impulsados por el Gobierno.

