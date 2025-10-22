Dictamen de rechazo a proyecto de ley para bajar edad para conducir

La Comisión de Derechos Humanos presidida por la diputada Roya Torres (liberocartista), dictaminó por el rechazo del proyecto de ley “Que modifica los artículos 22, 25 y 27 de la Ley N° 5.016/14 - Nacional de tránsito y seguridad vial”.

El proyecto fue presentado por el extinto diputado Derlis Rodríguez (ANR-HC), quien había argumentado que muchos joven del interior del país, debido a las distancias entre sus hogares y los colegios, ya manejan sin contar con la edad legal requerida, es decir, los 18 años.

“La finalidad de esta iniciativa es disminuir de 18 a 16 años la edad necesaria para obtener una licencia de conducir, teniendo en cuenta la realidad que viven los jóvenes del interior del país, quienes se manejan, mayormente, en motocicletas para llegar hasta sus lugares de estudio", según fundamentaciones del documento.

Sin embargo, tras audiencias públicas y debates con diversos sectores sociales, la Comisión de Derechos Humanos dictaminó por el rechazo de la iniciativa, ya que los 16 años es considerada prematura para asumir responsabilidades como la de conducir un vehículo.

“La seguridad vial requiere madurez y experiencia y, desde esta comisión, creemos que los jóvenes deben enfocarse en sus estudios y desarrollo personal antes de asumir riesgos al volante”, dijo la diputada Torres.

Argumentó que se hicieron audiencias públicas donde los jóvenes de diferentes colegios del país, así como de representantes de instituciones de la Policía Nacional; la Patrulla Caminera; el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; y la Defensoría del Pueblo coincidieron en el rechazo.

Dictamen a favor

En tanto que, la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados antes ya emitió un dictamen por aprobar con modificaciones el proyecto. Entre las reformas a ser analizadas en el pleno, podrían establecer que los permisos sean interurbanos y en horario limitado, así como exigir curso de conducción para los jóvenes.

Además, que el horario de circulación para menores sea restrictivo de 06:00 a 19:00, y solo dentro de su municipio, no incluyendo rutas nacionales.

El documento debe ser analizado por el pleno próximamente.