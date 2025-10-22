En Luque, insistirán en hacer presidente a un hurrero de OGD

Las negociaciones no paran en la Junta Municipal en Luque debido a que un sector de los colorados desea romper el “pacto azulgrana” que tienen con los liberocartistas, a quienes corresponde la presidencia del último año legislativo.

Ayer durante la sesión ordinaria se debía elegir la mesa directiva, pero aparentemente los “números” no cerraron y no se hizo la votación.

Debido a eso, cinco ediles colorados solicitaron una sesión extraordinaria hoy a las 10:00 para la elección.

Los ediles proponentes de la extra son los cartistas Ramón Servín y Eliseo Fernández, y los disidentes colorados Juan Ángel Marecos, Iván Velázquez y Diego Romero. Llamó la atención que los cartistas Enrique Quintana (actual presidente) y Arnaldo Baeza no hayan firmado la nota de sesión extraordinaria y así asegurar los siete votos necesarios para lograr la presidencia.

Según nuestras fuentes, ambos cartistas declinaron “por ahora” debido a que el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), para mantener la “gobernabilidad”, habría bajado línea para que se respete el “pacto azulgrana” con los liberocartistas y que sea electo presidente del legislativo José Meza (PLRA).

En tanto que en carpas liberocartistas, los ediles serviles al intendente: Francisca Franco, José Meza, Rómulo Pérez y Manuel “Manolo” Achucarro, buscan presionar a la edil Belén Maldonado (PLRA) para que salga públicamente a apoyarlos por ser “liberales”.

En respuesta, la concejala Maldonado, quien en estos cuatro años mantuvo una postura opositora y fue marginada por sus pares, en sus redes sociales indicó que ella no va a validar ningún acuerdo o pacto con los cartistas.

“Yo me enteré por las redes ayer, porque yo soy marginada en la Junta por no comulgar con las posturas de mis colegas. Pero lo único que les voy a decir es que yo no voy a validar o apoyar ningún pacto en que lo último que se tenga en cuenta es el beneficio de la ciudadanía”, dijo la edil.