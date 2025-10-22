Múltiple choque en ex-Acceso Sur: al menos siete vehículos estarían involucrados

Un múltiple choque se registró en la zona de Tres Bocas, Fernando de la Mora, a la salida del túnel de paso a desnivel ubicado debajo del cruce.

Según indicó el teniente Marcos Rolandi, de la Novena Compañía de Bomberos a ABC Cardinal, serían al menos siete vehículos los involucrados.

“Un camión perdió los frenos y fue llevando a otros vehículos por delante”, señaló en el programa Periodísticamente.

Lea más: Accidente de tránsito con derivación fatal en Limpio

El tránsito está bloqueado en la zona donde bomberos y policías trabajan para asistir a los conductores y liberar el paso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy