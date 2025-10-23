Siguen sin entregar datos de pasarela elevada en Luque

La concejala de Luque, Belén Maldonado (PLRA), quien enfrentó al propio presidente de la República, Santiago Peña (ANR, HC), en busca de información sobre la autopista elevada que se pretende ejecutar en la ciudad, volvió a preguntar durante la última sesión ordinaria si el Ejecutivo luqueño, a cargo del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), remitió los documentos del proyecto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsa en Luque. La respuesta que le dieron fue negativa y muy informal.

“No, no se tiene ninguna respuesta sobre su pedido”, dijo el titular del legislativo luqueño Enrique Quintana (ANR-HC) a la consulta de la edil liberal.

Desde agosto pasado, pese a sus reiterados reclamos por el acceso a la información, en la Junta Municipal no llega una sola documentación del polémico proyecto de pasarela elevada que tiene dividida a la ciudadanía, debido la escasa socialización que se hizo.

Incluso la edil fue varias veces maltratada, primero por su pares cartistas y luego por el presidente Peña durante un acto oficial en Luque cuando pidió más detalles del proyecto vial el 26 de agosto pasado.

En marzo el MOPC anunció una adenda en el marco de la duplicación de la Ruta 2 y 7, que significaba obras complementarias, entre ellas la pasarela elevada de 4 kilómetros que pasaría por Luque con destino a San Bernardino.

La preocupación de los vecinos se disparó cuando obreros comenzaron a realizar un censo en Luque para identificar las propiedades que serían expropiadas.

En el Invest Forum Paraguay 2025 el CEO de Ocho A, Juan Carlos Pettengill, anunció el cierre de la segunda adenda que incluye la construcción del viaducto de Luque, pero la Junta desconoce los detalles.