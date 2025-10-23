Video: ANR habría recibido dinero de Hugo Chávez en 2007, según Nakayama

Recientemente, un medio español publicó una entrevista con Hugo Armando Carvajal, un influyente general del Ejército y líder de la inteligencia militar en el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. El hombre, como testigo, reveló cómo se destinaban fondos de PDVSA a la izquierda en América Latina y se mencionaba al expresidente Fernando Lugo.

Esta información derivó una serie de reacciones en distintos sectores políticos y ayer, miércoles, el senador Eduardo Nakayama precisó estar en contra del financiamiento político por parte del extranjero.

Pero al mismo tiempo, mostró unas publicaciones del periodista “Chiqui” Ávalos en las que mencionaba que supuestamente Luis Castiglioni daba a conocer que el expresidente Nicanor Duarte Frutos solicitó dinero a su par venezolano en ese entonces, Hugo Chávez, para hacer frente a su candidatura a la presidencia de la República.

En el 2007, Castiglioni había perdido las internas ante Blanca Ovelar y en ese año supuestamente Chávez dio 2.000.000 US$ a Nicanor con el presunto fin de favorecer a su candidata. De igual manera, el Partido Colorado perdió las elecciones generales del año siguiente y fue electo como presidente Fernando Lugo.

“El Partido Colorado se mueve de la izquierda a la derecha”

Con la publicación sobre el caso Nicanor - Chávez, el legislador cuestionó sobre “¿en qué estamos?”, ya que el Partido Colorado, “históricamente estatista, se mueve de la izquierda a la derecha sin ningún problema”.

“Si vamos a reclamar, vamos a reclamarle a todos. No me gusta que venga dinero del cartel de los soles, del Comando Vermelho ni de nadie para financiar campañas”, concluyó Nakayama.

