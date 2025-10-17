Exjefe de espías chavistas revela cómo se financiaba la izquierda en Latinoamérica

Hugo Armando Carvajal, más conocido como “El Pollo”, comparece ante un juez en Nueva York, Estados Unidos, como un “testigo arrepentido”, según publica el medio español “The Objective”. El hombre llegó a ser un “influyente general del ejército” y líder de inteligencia chavista, aseguran.

Personas cercanas a Carvajal afirman que “Pollo” estaría llisto para divulgar toda la información sobre los vínculos del chavismo con las FARC y también la distribución de fondos destinados a la extrema izquierda global.

Fue el 25 de junio pasado cuando Carvajal se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en esa ocasión reconoció su pertenencia al Cartel de los Soles, una organización criminal dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y su cooperación con la guerrilla colombiana para introducir cocaína en Norteamérica. “Esta declaración transformó el proceso judicial”, mencionan.

Asimismo, se espera una audiencia clave que podría determinar su condena, ya que es un momento donde Carvajal podría reducir su sentencia compartiendo información valiosa, con una posible reducción de cadena perpetua a veinte años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: “No se callen jamás; no se rindan jamás”, insta María Corina Machado ante la SIP

Financiamiento de la izquierda

“Pollo” fue arrestado en Madrid, España, en el 2021 y pasó varios meses en prisión, pero durante su encarcelamiento, ofreció testimonios al juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional y detalló cómo el chavismo financió a movimientos afines en distintos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Carvajal, la estatal petrolera PDVSA “fue clave” en el financiamiento de campañas políticas y proyectos ideológicos fuera de Venezuela.

En un documento apuntó que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos de izquierda durante al menos 15 años” y señaló a figuras como Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Fernando Lugo, Ollanta Humala, Manuel Zelaya, Gustavo Petro, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España, como receptores de esos fondos.

Lea más: Intendente de Limpio redactó una carta a Nicolás Maduro, ¿qué le dijo?