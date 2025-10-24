Alvaro Grau declina de ser candidato a intendente de Asunción

“Teniendo en cuenta los sondeos favorables existentes que me posicionan como candidato a la intendencia municipal respaldado por la ciudadanía, decido declinar de mi candidatura al cargo de intendente municipal de la ciudad de Asunción”, manifestó Álvaro Grau este viernes.

Indica que toma esta decisión ante la falta de acuerdo sobre el mecanismo de selección del candidato único de la oposición.

“Sé que la ciudadanía asuncena acompañará mi nueva postulación al cargo de concejal municipal pues, en mí seguirán encontrando un aliado firme, decidido y, sobre todo, atento a las necesidades de todos los barrios así como alguien que no dejará de controlar al intendente municipal”, enfatizó.

Dijo también que la capital del país, a lo largo de estos años, ha vivido bajo las peores administraciones que recuerde la historia de la patria.

“Estructuras que se han enquistado para frustrar sueños, impedir el progreso, obstaculizar el bienestar y promocionar el pillaje día tras día, han sumido a la madre de ciudades en una situación que absolutamente a nadie puede dejar indiferente”, sostuvo.

Asegura que en los últimos años los asuncenos se enfrentaron a una amalgama de saqueos, oscuridades y actos abiertamente delincuenciales “a los que distintas gavillas sometieron a los asuncenos y al municipio”.

Manifestó que como concejal denunció todos y cada uno de los abusos, robos y atropellos que la ciudadanía pudo observar y sufrir.

“Gracias a las cataratas de denuncias que repetí día y noche, en todos los lugares posibles, se pudo lograr que la rosca más tenebrosa encabezada por el responsable del mayor desvío de dinero de la historia del país, sea apartado de la Municipalidad con lo cual pudimos con la ciudadanía, poner fin a años en los que Asunción miraba atónita cómo la gobernaba una mafia que solamente esperaba que inicie un nuevo día para elucubrar una nueva manera de esquilmar a la institución”, mencionó.