Enorme vertedero a metros de la Costanera de Asunción: olor nauseabundo inunda la zona

“Cuando llueve o hace mucho calor es imposible estar en este lugar, por el olor y las moscas”, manifiestan vecinos de un precario barrio asunceno, que se encuentra en la zona ribereña, a metros de la Costanera, donde funciona un vertedero clandestino.

El problema de la recolección de basura es un pendiente que dejó el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y su sucesor, Luis Bello, hasta hoy no logra solucionar, sino, todo lo contrario.

Los barrios de la capital están atestados de basura en contenedores, veredas y calles por la falta de recolección.

Las moscas y alimañas se apoderan de la ciudad, apeligrando la salud de sus habitantes y todo aquel que llegue a la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esto, sin mencionar el “bello” paisaje que se ofrece a propios y turistas, en una capital que emerge, pero sufre de problemas básicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Vecinos reclaman presencia de un vertedero en zona del Cementerio de la Recoleta

Los animales domésticos de los pobladores se rebuscan entre la basura: perros, gatos, gallinas y cerdos, se “sumergen” entre los desperdicios en estado de descomposición.

El último reporte de la Municipalidad de Asunción indica que once camiones recolectores se encuentran fuera de servicio por diversos problemas y que se necesita duplicar la flota.

Hasta el momento, la comuna no presentó ningún proyecto de solución para este problema que va de mal en peor.