Ediles colorados y liberocartistas aprueban aumentar impuestos en Luque

Durante la última sesión de la Junta Municipal de Luque, y mientras cartistas y liberocartistas se pelean por quien será el presidente del Legislativo luqueño, el “pacto azulgrana” se mantuvo para dar un golpe a los contribuyentes en pleno año electoral.

Con votos de los liberales; Rómulo Pérez, Francisca Franco, José Meza y Manuel “Manolo” Achucarro y los siete colorados el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) obtuvo mayoría para que se aprueben varias modificaciones de la Ordenanza Tributaria y con ello se concretó un aumentazo a los tributos en Luque. En especial, a los impuestos a la construcción y patentes de rodados.

La única que se abstuvo en votar fue la concejal Belén Maldonado (PLRA), quien indicó que no era el momento para aumentar los impuestos.

El presidente de la Comisión de Hacienda Arnaldo Baeza (ANR-HC) leyó el dictamen por la aprobación al proyecto presentado por el Ejecutivo y los colorados Ramón Servín y Eliseo Fernández, Juan Ángel Marecos, Iván Velázquez, Diego Romero y Enrique Quintana votaron a favor.

Los siete votos oficialistas fueron respaldados por los cuatro liberocartistas, uno de ellos, el de Manuel Achucarro, quien es candidato a intendente de Luque y se presenta como “el cambio” de manos del diputado Rodrigo Blanco (PLRA). Sin embargo, en los últimos cuatro años fue servil al cartismo.

Los aumentazos

Los tributos que aumentaron son: Por construcción de edificio con más de 13, 50 metros pasarán de pagar G. 1.250.000 a G. 2.100.000 por cada metro, lo que significa un aumento de G. 850.000 por metro cuadrado.

Los edificios con menor altura de 13.50 metros, de pagar G. 1.250.000 pagarán ahora G. 2.000.000, lo que representa un aumento de G. 750.000 por cada metro de construcción.

Además, los salones comerciales de un solo nivel, de pagar G. 1.250.000 pagarán ahora G. 1.500.000, lo que representa un aumento de G.250.000.

Las viviendas también tendrán incremento en impuestos, según la ordenanza tributaria.

Las construcciones del tipo “social” de pagar G. 100.000 por metro cuadrado, pagarán ahora G. 150.000. Las de “interés social hasta 60 m2″ de pagar G. 150.000 aumentó a G. 450.000.

Obras de “interés social de 61 m2 hasta 100m2” de G. 250.000 pasó a G. 500.000 por metro cuadrado y el de obras de “interés social de 101 m2 en adelante” de pagar G. 500.000 pagarán G. 550.000 por metro cuadrado.

Mientras que los proyectos considerados “viviendas de lujo” también tuvieron aumentos significativos. Las construcciones económicas de pagar G. 750.000 pagarán G. 1.200.000 con un incremento de G. 450.000, la “construcción buena” de G. 1.000.000 pagarán G. 1.250.000 por metro cuadrado.

En tanto, las “construcciones de lujo sin piscina” de pagar G. 1.250.000 pagarán G. 1.300.000, las “construcciones de lujo con piscina” de pagar G. 1.250.000 pagarán G. 1.400.000.

Mientras que los tinglados y galpones cerrados de pagar G. 1.000.000 pagarán G. 2.500.000 y los galpones y tinglados abiertos de pagar G.750.000 pagarán G. 1.500.000.

Tampoco los “muertos” se salvaron del aumentazo, pues también hubo remarque en los cementerios con aumentos que van desde G. 35.000 a G. 60.000, dependiendo del sitio.