Ley de datos personales pone un “corset a la información pública”, sostiene diputada

La Cámara de Diputados se había ratificado el pasado 14 de octubre en su versión de la Ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”, proyecto sumamente controvertido. La diputada Roí Vallejo destacó que ninguna de las dos versiones subsana es positiva y sostiene que Santiago Peña debe vetar el proyecto cuando sea aprobado.

“Debe vetar parcialmente ese artículo (el 24) que es una opción presidencial. Porque colisiona con la Ley de Información Pública”, señaló. La parlamentaria indicó que con este proyecto de ley el funcionario va a poder negarse a dar datos y luego presentar incluso una demanda.

“Pone como un corset a la información pública. Lógicamente, nadie va a querer que se publiquen sus datos", consideró la diputada.

Manifestó que se debe ver la manera en la que afectará a la publicación de las declaraciones juradas, otro histórico logro en el marco de la transparencia.

“Hay que ver cómo va a afectar eso a la ley de declaración jurada. Ahí existen datos privados. Yo a la Cámara de Diputados no vengo a decirle qué propiedades tengo, o cuánto gasto, o no gasto. Acá la Cámara te puede dar los datos sobre mi gestión, lo que hago, si vengo, si no vengo, mi salario... Pero aquella que hacemos ante Contraloría, esa sí, contiene datos privados, privados, que no están expuestos”, consideró.

“Hay que ver cómo se va a manejar esa ley y si se plantean eventualmente recursos. Vamos a ver qué hace el presidente de la República”, finalizó.