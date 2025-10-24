Pipo Díaz Verón fue la última opción del cartismo para sustituir a Yamy Nal ante el JEM

En el espacio de pedidos y formulaciones de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, realizada el miércoles último, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, sorprendió al nominar como sustituto del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al senador Pedro “Pipo” Díaz Verón.

Lo hizo en reemplazo de la exsenadora Norma Aquino alias Yamy Nal, quien el 16 de setiembre fue expulsada de la Cámara de Senadores, luego de que se filtrara un audio en el que se le escuchaba dialogar con el senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) sobre una supuesta repartija de una donación de China-Taiwán, aprietes por contratos y compra de votos.

El senador Chase dio lectura al curriculum del senador Verón de quien dijo es abogado, notario público especializado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, especializado en derecho penal, didáctica universitaria. “Creemos que cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de sustituto.

El senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que creía que no correspondía el pedido formulado por Chase. La senadora Esperanza Martínez (FG) salió al paso y nominó a su colega Yolanda Paredes (CN) como candidata a sustituta del Senado.

El senador Dionisio Amarilla (liberocartista) preguntó a Chase si estaba de acuerdo con tratar en la próxima sesión el pedido y respondió porque no lo harían para luego señalar si no existía un impedimento legal. En coro varios senadores le orientaron a su colega que en una extraordinaria no se podía incluir un pedido que no esté contemplado en el orden del día.

El senador Pipo Díaz Verón fue la última opción del cartismo, según señalaron fuentes del legislativo que indicaron que ya son pocos los abogados en la bancada oficialista. El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) a inicios del periodo parlamentario renunció a su designación como sustituto N° 1 luego de la lluvia de críticas debido a que el mismo fue blanqueado por la justicia por supuestos hechos de corrupción en la Comuna.

El 25 de octubre del 2023, fueron designados Derlis Maidana (ANR, HC) en reemplazo de Hernán David Rivas, también del cartismo, para completar el periodo debido a que Rivas fue apartado tras el escándalos por supuesto título de abogado mau.

En aquella oportunidad también fueron designados como sustitutos del Senado ante el JEM: Norma Aquino alias Yamy Nal y Ramón Retamozo.