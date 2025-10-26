PDC llama a la unidad opositora y ratifica acción contra la ley de financiamiento político

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) celebró este domingo su Convención General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se abordaron temas sobre el futuro político de la organización, su situación administrativa y su rol en el escenario político.

Según explicó su presidente, Hugo López, el encuentro tuvo puntos como la rendición de cuentas del periodo anterior, la definición de estrategias electorales para las municipales y la aprobación de una declaración contra la ley de financiamiento político.

López señaló que las filiales tendrán autonomía para decidir si participan mediante alianzas, concertaciones o listas propias, dependiendo de sus realidades locales. “Cada filial deberá evaluar su contexto. Lo importante es que el partido esté presente y siga aportando desde la ética y la doctrina social cristiana”, remarcó.

Asimismo, los convencionales ratificaron la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Financiamiento Político.

“Si la oposición no se une, no hay posibilidad de triunfo”

Durante la entrevista con ABC, López se expresó sobre los desafíos de la oposición frente al Partido Colorado. “El Partido Colorado es fuerte. Si la oposición no se une, no tenemos ninguna posibilidad de lograr triunfos electorales, especialmente en Asunción, que es el municipio más importante”, sostuvo.

El dirigente subrayó que la oposición debe “aprender la lección” de experiencias recientes y buscar una candidatura única en cada distrito. “Lo que ocurre en Ciudad del Este es una señal. Si se logra un acuerdo opositor allí, puede marcar el camino hacia el 2028”, afirmó.

López confía en que la ciudadanía “está cansada de más de siete décadas de hegemonía colorada” y que se está gestando “una madurez política que podría abrir paso a la alternancia”.

En la sesión extraordinaria, los convencionales debatieron y aprobaron un pronunciamiento político que López calificó como “una Biblia para los demócratas cristianos”.