Peña participó en la celebración por los 40 años del Centro Familiar de Adoración

El presidente de la República, Santiago Peña, participó el domingo de la celebración por los 40 años de la Iglesia Evangélica Centro Familiar de Adoración (CFA), en un acto que no formaba parte de su agenda oficial.
A través de sus redes sociales, el CFA informó sobre la presencia del mandatario, quien estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, entre otras autoridades.
“En este día tan especial, tuvimos el honor de contar con la presencia del Presidente de la República, Santiago Peña, quien nos acompañó en esta celebración llena de gratitud, adoración y esperanza”, publicó la congregación en sus cuentas oficiales.
Lea más: Pagos con “sobres” no coinciden con registros en DD.JJ. de Santiago Peña
El evento conmemorativo reunió a fieles y líderes religiosos de todo el país, en el marco de los actos por las cuatro décadas de labor espiritual y social del Centro Familiar de Adoración, una de las comunidades evangélicas más numerosas del Paraguay.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy