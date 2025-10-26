Pagos con “sobres” no coinciden con registros en DD.JJ. de Santiago Peña

La casa de verano del presidente Santiago Peña en San Bernardino estaba concluida para ser habitada desde inicios de agosto de 2024. Previamente, entre el 24 de abril y 24 de agosto de ese mismo año, la arquitecta que se encargó del diseño interior y mobiliario de esa casa pasó a retirar al menos cuatro “sobres con plata” de Mburuvicha Róga preparados por la primera dama, Leticia Ocampos, según revelan chats (ver info adjunta) entre la excoordinadora del Gabinete Civil de la Presidencia, Luz Candado, y la profesional (identificada por ABC).

El punto sugestivo es que el mandatario dijo en su declaración jurada actualizada al 30 de setiembre de 2025 que tiene una deuda de G. 2.119 millones con la empresa Gómez Abente SA, representada por Santiago Gómez (suegro de Manuel Peña, hermano del Presidente), por la construcción y mobiliario de esa casa. Sin embargo, algunos mensajes detallan que la arquitecta en cuestión se encargó de llevar varios de los muebles y accesorios a la casa de verano de Peña antes de ser habitada e incluso meses antes del rescate de las acciones de ueno Holding Saeca.

El mandatario dijo a la Contraloría General de la República (CGR) que parte de ese rescate (sin especificar monto) también destinó para la obra, pero este hecho se concretó en abril de este año, según los documentos.

Por último, Peña asimismo hizo constar en su DJ un préstamo del banco ueno de G. 2.232 millones para la casa de verano, valorizada en G. 7.750 millones (US$ 1.091.000). Sin embargo, es totalmente desconocida la fecha de esa operación.

