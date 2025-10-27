Política

Anulan comisionamiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas

El gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) solicitó anular el comisionamiento de una mujer que prestaba servicios en la institución y fue detenida el pasado sábado en el marco de la investigación de una red de tráfico de armas.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 11:08
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, fustigó en su discurso la ausencia de autoridades del MSP.
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

Se trata de Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba comisionada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central a cargo de Ricardo Estigarribia (PLRA).

En la mañana del sábado, el Ministerio del Interior y Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, en prosecución a una investigación por tráfico de armas de Paraguay hacia el Brasil.

Según los datos, durante los procedimientos se detuvo a José Sixto Benítez y a su expareja Graciela Elizabeth Ledesma.

“Ante los hechos de público conocimiento y considerando la gravedad , la Gobernación de Central solicitó la revocación del comisionamiento con efecto inmediato”, reza parte del comunicado institucional que está firmado por el gobernador Estigarribia.

Según los datos, Ledesma estaba ejerciendo funciones desde febrero del 2025 en la Secretaría de Equidad y Género.

Ledesma militaba fuertemente en el movimiento que lidera el gobernador Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, pues aspiraba a ser candidata a concejal de Villa Elisa.