Anulan comisionamiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas

Se trata de Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba comisionada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central a cargo de Ricardo Estigarribia (PLRA).
En la mañana del sábado, el Ministerio del Interior y Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, en prosecución a una investigación por tráfico de armas de Paraguay hacia el Brasil.
Lea más: Ñemby: PLRA quiere conquistar votos foráneos para recuperar la Municipalidad
Según los datos, durante los procedimientos se detuvo a José Sixto Benítez y a su expareja Graciela Elizabeth Ledesma.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Ante los hechos de público conocimiento y considerando la gravedad , la Gobernación de Central solicitó la revocación del comisionamiento con efecto inmediato”, reza parte del comunicado institucional que está firmado por el gobernador Estigarribia.
Lea más: Estigarribia cuestiona el uso partidario de servicios públicos
Según los datos, Ledesma estaba ejerciendo funciones desde febrero del 2025 en la Secretaría de Equidad y Género.
Ledesma militaba fuertemente en el movimiento que lidera el gobernador Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, pues aspiraba a ser candidata a concejal de Villa Elisa.