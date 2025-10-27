Fiesta de lujo y declaraciones millonarias: ¿cómo financian su estilo de vida Johana Vega y Eddie Jara?

La reconocida banda mexicana Azteka fue la protagonista de la fiesta de cumpleaños número 35 de la diputada Johana Vega el viernes pasado. El lujo, varios cambios de outfits y servicio de primer nivel marcaron el evento de la parlamentaria colorada cartista.

Al igual que lo hizo el año pasado, la parlamentaria volvió a “tirar la casa por la ventana” en su festejo. Tuvo hasta vajillería personalizada y, según las imágenes, cientos de invitados en el evento llevado a cabo en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La música estuvo a cargo del DJ paraguayo Carlos KYE.

Vega declaró en el 2023, al asumir el cargo de diputada, que poseía un patrimonio neto de más de G. 2.141 millones, una camioneta que seguía pagando a cuotas y una vivienda cuyo valor alcanzaba los G. 1.000 millones.

También informó que tenía electrodomésticos por G. 100 millones, equipos de oficina por G. 40 millones, joyas por G. 200 millones y obras de arte por G. 5 millones.

Lea la declaración jurada de Johana Vega:

Además, declaró que tiene un deudor con una cuenta a cobrar por más de G. 172 millones.

Su remuneración actualmente es de casi G. 40 millones en la Cámara de Diputados y sus gastos mensuales rondan los G. 13 millones.

En su declaración jurada aseguró que gastaba solo G. 1.000.000 en vestimenta mensualmente, pero esa cifra que contrasta con las ropas y accesorios que luce. Ostenta carteras que serían de las marcas de lujo Carolina Herrera, vestidos de Tommy Hilfiger y hasta bufandas de Burberry que cuestan más de G. 4.000.000 o cinturones de casi G. 2.600.000, en caso de ser originales.

¿Cuánto gana Eddie Jara?

Johana Vega es novia del presidente de Petropar. “Están acá gracias a que están en su corazón y su pensamiento y quiero que pasen de lo mejor en uno de los días más bellos de su vida”, expresó Jara en un discurso compartido en redes por los asistentes al cumpleaños.

Según su más reciente declaración jurada disponible, presentada en el 2023, Eddie Ramón Jara Rojas percibe G. 87 millones cada mes, que se desglosan de la siguiente manera:

Remuneración en Petropar: G. 40 millones

Docencia: G. 12 millones

Intereses cobrados G. 35 millones

Los bienes de Eddie Jara

Además, anualmente percibe G. 156 millones en concepto de aguinaldo, gratificaciones y alquileres.

Su patrimonio neto supera los G. 7.000 millones. Tiene inmuebles por G. 2.050 millones, joyas por valor de G. 95 millones, obras de arte por G. 350 millones, electrodomésticos por G. 545 millones y mobiliarios por G. 885 millones.

Jara posee además dos camionetas cuyo valor totaliza los G. 444.570 millones (Una Jeep del año 2020 y una Kia Sportage del 2022).

Poco dinero en el banco, muchas cuentas a cobrar

Un dato llamativo es que declaró que tiene dos millonarias cuentas a cobrar. Una mujer identificada como Edith Ayala le debe G. 2.800 millones y otra persona llamada Diana Gamarra le debe G. 700 millones.

Pese a todos esos bienes, Jara declaró que solo tenía G. 24 millones en el banco, en su declaración jurada del 2023.

Declaró además que debe casi G. 1.162 millones, por seis tarjetas de crédito, a dos casas comerciales, una cooperativa y dos bancos.

Lea la declaración jurada de Eddie Jara: