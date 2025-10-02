Petropar: Eddie Jara en Cancún mientras cañicultores endurecen protesta

Mientras el titular de la petrolera estatal se estaría divirtiendo en el exterior, cientos de cañicultores protestan en nuestro país con cierre de rutas en reclamo por la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

Eddie Jara, junto a su novia, la diputada cartista Johana Vega, se encontrarían en Cancún. Según datos, el funcionario abandonó el país el 27 de septiembre pasado.

Radio Ñanduti compartió una serie de fotografías que correspondería al viaje de la pareja y según informaciones de Petropar, oficialmente se desconoce dónde se encontraría Jara.

Su viaje se da en medio de una crisis y medidas de fuerza por parte de manifestantes que justamente exigían respuestas al funcionario.

Noticia en desarrollo.