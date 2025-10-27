Tribunal confirma juicio oral para acusados junto a intendenta de Valenzuela

Seis acusados junto a la intendenta de Valenzuela (Cordillera) Mirtha Fernández tuvieron un revés judicial luego de que el Tribunal de Apelación rechazara otra dilación para evitar rendir cuentas a la justicia por una presunta “tragada” de G. 1.999 millones.

Lea más: Libertad ambulatoria para intendenta liberal

Se trata de Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal), los proveedores del Estado Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez. Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio Cesar Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.

Lea más: Tribunal ordinario atenderá imputación contra intendenta de Valenzuela porque daño es de “solo” G. 299 millones

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Tribunal de Apelación integrado por los jueces; Gustavo Amarilla, Silvana Lurachi y Claudia Criscioni confirmaron la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien elevó la causa a juicio oral y público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los abogados Nelson David Núñez Rojas y Aníbal Rojas Núñez citan como primer agravio del juez Estigarribia que rechazó la nulidad parcial de la acusación fiscal, como segundo agravio argumentan el rechazo arbitrario al incidente de sobreseimiento provisional y el tercer argumento es el rechazo de la suspensión condicional del procedimiento.

Mirtha Fernández y otras 11 personas están acusadas por lesión de confianza y asociación criminal y desde marzo de 2023 llevan dilatando el proceso judicial para evitar rendir cuentas.

En tanto que, la intendenta Fernández fue imputada nuevamente por lesión de confianza por una supuesta “tragada” de G. 299 millones.