Libertad ambulatoria para intendenta liberal

El abogado Mario Bobadilla, defensor de la intendenta Mirtha Fernández (PLRA), pidió la libertad ambulatoria. Sostuvo que las privaciones de libertad fueron dispuestas con el objetivo de asegurar la realización y culminación de la audiencia preliminar donde la causa por lesión de confianza fue elevada a juicio oral y público.

Mirtha Fernández y otras 11 personas están acusadas por una supuesta tragada de G. 1.999 millones durante su gestión 2019. El juez Estigarribia impuso como medida cautelar la prohibición de salida del país, la obligación de comparecencia periódica ante el juzgado, una fianza real.

La fianza real se mantuvo sobre un inmueble por la suma de G. 1.435.000.000 y la fianza personal de dos personas, por G. 500.000.000 cada una.

La intendenta de Valenzuela debe afrontar juicio oral por el supuesto desvío de G. 1.199 millones. Además de ella, también irán a juicio los coprocesados: Cristian David Flecha Fernández, Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flechas Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz y Verónica Acosta.

En la investigación fiscal se mencionan pagos por supuestas obras que nunca se realizaron. Ahora, incluso, tiene otra imputación por supuestamente malversar G. 300 millones durante su gestión 2022.

La intendenta alegó que sus dos procesos judiciales es netamente político y que su único pecado fue ganar tres veces consecutivas la Intendencia de Valenzuela a los colorados.