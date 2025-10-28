Paraguay extravió la ética, según periodista

La Cámara de Diputados otorgó la “Orden Nacional al Mérito Comuneros” al periodista y escritor compatriota Carlos Martini, a instancias de la diputada Rocío Vallejo (PPQ), quien fue proyectista.

“Carlos Martini no es solo un prestigioso periodista, politólogo, sociólogo y prolífico escritor (..); es un ser humano que ha encendido la antorcha de la llama eterna, aquella que ha iluminado el camino de todos los hombres a través de los tiempos: la de los sueños”, expresó Vallejo.

En tanto que durante su intervención, Carlos Martini recordó las palabras del Papa León XIV durante el acto de conmemoración de los 80 años de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sobre el extravío ético.

“Este mundo está en un extravío ético, como dijo el papa León XIV. Es decir, nos da igual absolutamente todo. Tenemos una culpa histórica como humanidad y que es insostenible como se están repartiendo las riquezas. Con tanta pobreza en el mundo, incluyendo Paraguay, debemos apostar en Educación”, manifestó Martini.

Indicó además que tenemos una sociedad enferma, porque estamos en un mundo sin empatía, un mundo roto que no piensa en la humanidad. Indicó que no nos sirve un ciudadano brillante sin ética.

“Este mundo perdió la brújula existencial. Estamos en un mundo sin empatía, allí debe trabajar la educación y en especial en Paraguay. No nos sirve de nada un ciudadano brillante sin ética. Por supuesto que la educación debe ser de calidad, los docentes deben estar actualizados y hay que invertir más; pero, más allá de eso, la educación tiene que darnos un sentido a la vida, no solo contenido”, señaló el agasajado.