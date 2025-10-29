Embajador de Taiwán: “Nos dolió que dijeran que somos una provincia de China”

El embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, lamentó que algunos parlamentarios paraguayos que viajaron recientemente a China hayan declarado que “Taiwán es una provincia de China”. En una entrevista, afirmó que esas expresiones “lastimaron” a su país y recordó que ambos Estados mantienen una relación diplomática de larga data, basada en el respeto y la cooperación.

“Somos un país democrático. Los parlamentarios tienen todo derecho de viajar y conocer. Pero sí nos hizo sentir mal cuando dijeron que Taiwán es una provincia de China, porque a los paraguayos tampoco les gustaría que les digan que Paraguay es una provincia de otro país”, manifestó el diplomático.

Chi Chen Han subrayó que Taiwán mantiene numerosos proyectos de cooperación con Paraguay. Mencionó como ejemplos la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, programas de salud y diversas iniciativas tecnológicas.

“Nuestro proyecto no es unilateral. Paraguay invierte también presupuesto. Es un trabajo bonito que hacemos en forma conjunta”, enfatizó.

Taiwán invertirá incluso en el Congreso

El embajador recordó además que ambos gobiernos firmaron un memorándum de cooperación por US$ 150 millones para los próximos 5 años, destinados a fortalecer diversos programas bilaterales. En ese marco, aclaró que los fondos comprometidos para la refacción del Congreso Nacional serán ejecutados en etapas y bajo procesos de licitación.

Respecto a las críticas sobre la supuesta falta de inversiones taiwanesas en el país, explicó que Paraguay ofrece hoy un escenario atractivo para las empresas de su país, pero que ellos no pueden obligar a venir a sus inversionistas.

“Creemos que es un buen momento para que lleguen más inversiones taiwanesas. Paraguay es una puerta de entrada al Mercosur y mantiene tarifas competitivas hacia Estados Unidos”, indicó.

En cuanto a las acusaciones de que Taiwán “compra voluntades” mediante ayuda económica, señaló que eso es mentira. Finalmente, recordó que Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas exclusivas con Taiwán, mientras que en Centroamérica lo hacen Guatemala y Belice, y en el Caribe, Haití, San Cristóbal, San Vicente y Santa Lucía.

“Para nosotros es importante mantener esta alianza diplomática con Paraguay. Yo siento que China es quien pone limitaciones y condiciones en el comercio internacional”, concluyó el representante taiwanés.