Aplanadora cartista apaña a Bachi con plata de Taiwán y hasta a Riera

En sesión ordinaria de Diputados, la aplastante mayoría cartista se encargó de enterrar varios pedidos de informe y de declaración que, evidentemente, incomodaban. Sobre todo, llama la atención el rechazo de un pedido de rendición de cuentas sobre uso de la donación de Taiwán para la compra de ascensores que fue administrada por el senador cartista Basilio “Bachi”, que en parte fue denunciada como una “repartija de plata” por la exsenadora expulsada, Norma Aquino, alias Yamy Nal.

En tal sentido, se rechazó el pedido de informes del diputado Miguel Martínez (PLRA) que simplemente requería a Bachi “detallar informes sobre el contrato para la adquisición e instalación de ascensores para el Congreso Nacional, de la fecha 02 de octubre de 2024 incluyendo la documentación justificativa”.

Llama la atención la reticencia de los cartistas en transparentar el uso de la donación taiwanesa de US$ 8 millones por parte de Bachi para la refacción de la sede legislativa.

Este rechazo en particular lo planteó el vicelíder de la bancada cartista, diputado Miguel del Puerto sin ningún argumento.

“Esto señor presidente (Latorre) había pedido ya el año pasado, cuando ya se veía que había un plata je’u (comida de plata) enorme capitaneado ahí con el presidente impresentable del Senado (Bachi Núñez), entonces ahora estoy repitiendo“, afirmó el proyectista, Miguel Martínez.

El mismo instió que Bachi y los cartistas “están adueñándose de las buenas intenciones de Taiwán” y que dicho país “tiene miedo de cuestionar la irregularidad del Congreso, y por eso no están diciendo nada, porque valoran demasiado que les estemos apoyando”.

Finalmente, la mayoría cartista enterró el proyecto, al igual que previamente un proyecto de declaración que instaba “al Ejecutivo a proceder a la destitución del Ministro del Interior con el objetivo de restablecer el orden público garantizando la seguridad de la ciudadanía”.

El mismo Del Puerto se opuso en esta caso y pese a los alegatos del proyectista, diputado Rubén Rubin (Independiente), que dijo que “jamás vamos a tener seguridad con estas políticas públicas”, objetando por ejemplo el seguir sacando “policías Halloween” (Día de brujas), haciendo alusión, ya que salen a las calles solo disfrazados con el uniforme, pero no tienen ni siquiera armas.

Sin mucho más debate, también se rechazó. Finalmente, también de un zarpazo se rechazaron una serie de pedidos de informes a varias instituciones presentados por el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C).

Varios de los pedidos de Aguilera rechazados guardaban relación al feudo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.