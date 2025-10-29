“Me parecen saludables las disputas”, sostiene la senadora sobre la interna en la oposición para las municipales

La senadora Esperanza Martínez se refirió a la situación de interna de la oposición para las elecciones municipales. Mientras algunos hablan de división, ella indica que es positiva la disputa electoral, en la que están tres candidatos.

Este proyecto electoral comenzó con cuatro aspirantes, que son el concejal Álvaro Grau, de Patria Querida (quien ya dio un paso al costado), y Agustín Saguier, del PLRA, además de Soledad Núñez y Johanna Ortega.

“Yo creo que es un proceso de disputa natural. Al inicio teníamos cuatro candidaturas, las cuatro son candidaturas muy potentes. Hoy, Álvaro Grau es uno de los que ha descabalgado y tenemos todavía tres candidaturas”, señaló la senadora Esperanza Martínez.

Seguido, añadió sobre la disputa que se puede generar. “Me parece propia la disputa en el proceso de selección, pero lo que creo es que se debe respetar el acuerdo que hicimos. Debemos firmar todos los partidos, una unidad en una alianza, tanto para la selección de intendencia y otra para la lista de concejalía”.

Antes del 15 de diciembre, día de la inscripción de estas alianzas, tienen que definir en cuál partido se van a colocar las candidaturas.

El senador Rafael Filizzola declaró que ellos cuentan con mediciones donde se pone a Soledad por encima de los distintos candidatos de la ANR. “Ella sale muy bien, con una ventaja bastante importante”.

Sobre esto, la legisladora indicó: “Son candidaturas en disputa y luego tendremos una sola candidatura, que es el acuerdo que firmamos. Tenemos que hacer un proceso de medición y luego tener una sola candidatura".