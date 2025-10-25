Partido País Solidario define candidatura para municipales 2026 en Asunción

En la sesión plenaria, País Solidario ratificó las precandidaturas de Johanna Ortega a la intendencia de Asunción y de Fabiana Montiel a la Junta Municipal, dentro del marco del proceso de unidad democrática y progresista que impulsa la alianza, informaron este sábado.

El informe señala que la Unidad Distrital de Asunción se reunió en plenaria con la participación de militantes y referentes de distintos barrios de la capital y que tras un amplio debate, el espacio resolvió reafirmar su compromiso con Asunción.

“Queremos construir una Asunción viva, segura y moderna, que vuelva a ser de su gente. Por eso, para mí este lanzamiento no es solo un punto de partida personal: es una invitación colectiva a construir el mejor proyecto posible para nuestra ciudad, desde la unidad, la transparencia y el respeto”, expresó Johanna Ortega.

El encuentro contó con la presencia de referentes políticos y autoridades nacionales, entre ellas la senadora Esperanza Martínez y Kattya González, así como el diputado Raúl Benítez.

Destacaron la importancia de consolidar una alternativa progresista para Asunción. “Fundamentalmente, venimos a dar nuestro apoyo decidido a la candidatura a la intendencia municipal de la ciudad de Asunción, la diputada Johanna Ortega”, manifestó Kattya González.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia y a las fuerzas democráticas y progresistas de la ciudad a sumarse al proceso de unidad y transformación.