Titular del Congreso confirmó que tratamiento de ley de protección a periodistas fue postergado por 30 días

El asesor jurídico de la Cámara de Senadores, Emilio Camacho, recomendó la aprobación en general del proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero advirtió sobre la necesidad de introducir ajustes técnicos puntuales para garantizar su correcta aplicación.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmó la postergación por 30 días del proyecto y defendió la modificación que excluye a los defensores de derechos humanos de la normativa.

“Yo leí el dictamen de Emilio Camacho y no fue una opinión muy acertada sobre este proyecto de ley, que la verdad es un Frankenstein. Crea comisiones con presupuestos, que ahora mismo necesitamos destinar en otras cuestiones", indicó Bachi.

“Acá lo importante es que los 45 senadores se opongan o no. Son los que van a votar y a los cuales nos debemos el respeto correspondiente”, remarcó.

Seguido, el legislador explicó: “Nosotros hacemos una propuesta, incluir según nuestra Constitución. Nosotros tenemos una ley de derechos humanos y ahí vamos a incluir”.

En lo que respecta al voto secreto en la Corte Suprema de Justicia, el senador dejó en claro que sería importante retornar a eso.

“El voto secreto existe en la Corte Suprema de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos. Acá, por un grupo de legisladores, en el periodo anterior, se sacó esa posibilidad. Entonces, los ministros de la Corte pueden ser presionados por los políticos, por los medios y por los empresarios”.