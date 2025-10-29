Villalba inscribe el “Frente Radical” y promete romper el silencio cómplice

El acto de inscripción fue realizado ante el Tribunal Electoral Partidario del PLRA, y estuvo acompañado por el senador Líder Amarilla, el diputado Adrián “Billy” Vaesken y dirigentes, referentes sociales, jóvenes y militantes que expresaron su respaldo.

“Honrar la lucha de Rodrigo Quintana no es repetir su nombre, es tener el coraje de enfrentar las injusticias y levantar la bandera de un PLRA combativo, ético y con horizonte claro”, aseveró.

Finalmente, hizo un llamado a todos los liberales, especialmente a las nuevas generaciones, a construir juntos un movimiento que recupere la dignidad partidaria y abra el camino hacia la victoria en 2028.

“El PLRA no debe arrodillarse ante el poder de turno”, sentenció. El principal rival de Villalba será Alcides Riveros, por el Nuevo Liberalismo.

Liderezas liberales inscriben “Escalera Azul”

Por otro lado, un grupo de mujeres del PLRA solicitó el reconocimiento e inscripción en los registros partidarios del Movimiento “Escalera Azul”.

“El espíritu que ha acompañado nuestra actividad política durante varios años y que nos inspira para la formación del movimiento, es la creación de un espacio de reflexión, debate, propuestas y participación activa de mujeres, hombres, jóvenes sin distinción con ideas de hacer una política diferente, basados sobre los principios y doctrinas del Partido Liberal Radical Auténtico” dice parte de la exposición de motivos.

Voceros indicaron que importantes referentes femeninas integran el movimiento, como la expresidenta del Partido, Amanda Núñez; la actual vicepresidenta, Dra Alba Talavera; y la exsenadora y actual miembro del Directorio, Iris Rocío González.

El movimiento también es integrado por varones, que a través de este movimiento buscarán espacios en los cargos partidarios en las próximas elecciones del año 2026.