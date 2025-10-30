Ediles dilatan elección de intendente en Luque

Tanta es la presión que existe fisura entre los propios colorados. Dos cartistas están a favor de mantener el pacto “azulgrana”, conformado por cuatro de cinco liberales y cuatro colorados cartistas a principio del periodo municipal en el 2021.

Los colorados que apoyan la candidatura del hurrero Ramón Servín (ANR-HC) son: Eliseo Fernández (ANR-HC), y los disidentes Juan Ángel Marecos, Iván Velázquez y Diego Romero.

En tanto que, los cartistas Enrique Quintana y Arnaldo Baeza, se sumaron inicialmente, pero tras una reunión con el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) se llamaron a silencio y no asistieron a la convocatoria realizada por sus correligionarios.

Por otro lado, están los liberocartistas que postulan a José Meza. En este bloque se encuentran : Francisca Franco, Rómulo Pérez y Manuel “Manolo” Achucarro, quien busca ser intendente se presentan como “el cambio”, pero fue servil al cartismo los últimos años.

Se mantiene imparcial la edil Belén Maldonado (PLRA), quien es la única que se mantuvo en la línea opositora durante todo este periodo municipal.