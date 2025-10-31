Ministros en la mira: Diputados cartistas tiran dardos contra Gabinete de Peña

Un creciente malestar se observa en filas del cartismo contra algunos ministros del presidente de la República, Santiago Peña, y si bien son cautelosos respecto a los nombres, uno de los apuntados es el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué.

Lea más: Ovelar trata a ministra de Salud de “inepta e ineficiente” y de “dañar la imagen del presidente”

Uno de los que tirotearon sin dar nombres fue uno de los vicelíderes de la bancada de Honor Colorado, el diputado Rodrigo Gamarra, que dijo que “el Presidente tiene un rumbo claro. Pero evidentemente a algunos en el gabinete se les perdió la brújula…“.

Es conocida la confrontación de larga data de Gamarra con Orué, a quien en su momento acusó de ser una especie de “recaudador ilegal” de Peña, según los chats obtenidos mediante orden judicial del teléfono del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, aunque luego se desdijo.

Varios legisladores siguen con la sangre en los ojos contra Orué, más aún tras los supuestos operativos anticontrabando, donde terminaron interviniendo de manera muy criticada incluso a productores locales de cebolla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En lo personal yo disiento un poco en el actuar de esa institución (DNIT) en cuanto al allanamiento de sectores populares. Yo creo que la lucha se tiene que dar en otros niveles”, reclamó Del Puerto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acotó que “evidentemente en la recaudación, en la gestión, nadie puede discutir el trabajo que viene haciendo el señor Orué, pero en cuanto a la lucha contra el contrabando, creo que tiene que concentrarse más en la frontera”.

Por otra parte, Del Puerto defendió a la ministra de Salud, María Teresa Barán, pero más como parte de una de disputa política interna que tiene con el senador cartista -y también caaguaceño- Silvio “Beto” Ovelar, que es uno de los que hace tiempo viene pidiendo la cabeza de Barán.

Especuló que el trasfondo del enojo de Beto Ovelar sería que Barán no cedió a algún “pedido”.

“Habría que preguntarle al senador (Ovelar) cuáles son los motivos de su disconformidad. Lo que pasa es que cuando uno hace ‘gestiones’ es imposible que se pueda dar la respuesta en el 100% de los pedidos, de las necesidades, porque las necesidades se dan a nivel nacional, (...). No por eso puedo ir a pedir el cambio del ministro porque no se da una respuesta en el 100% de las necesidades", sostuvo.