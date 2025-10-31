“Una represalia más a la prensa crítica”, dice Filizzola sobre nuevo ataque al grupo Zuccolillo

Ayer, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas presentaron imputación por supuesto lavado de activos en contra de directivos del banco Atlas.

Al respecto, el senador opositor Rafael Filizzola publicó tres comentarios sobre la medida y el primero es: “los fiscales son los sospechosos de siempre”.

Seguidamente, apunta que los hechos atribuidos por el Ministerio Público corresponden al año 2016 y cuestiona que “¿ahora recién encuentran algo?“.

Su tercer comentario apunta a que la imputación “se suma a un proceso de acoso judicial que ha llegado a extremos de usar a jueces”, inclusive “pasando por encima” del Banco Central del Paraguay (BCP) para impedir la fusión del banco Atlas con otro. “Algo sin precedentes”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Comunicado del Banco Atlas a sus clientes y a la opinión pública

“Una represalia más a la prensa crítica”

Como parte de su idea, el legislador asegura que los hechos mencionados “son más que suficientes para comprender que es un claro ataque político” en medio de “inconsistencias mucho más serias” aún por señalar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En resumen, una represalia más a la prensa crítica, en este caso contra ABC”, concluye.

Por su parte, el abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico”.

También sostuvo que se trata de una medida “direccionada y tendenciosa” que busca intimidar a un grupo empresarial por su línea editorial crítica.

Lea más: Imputación “selectiva” a directivos de Banco Atlas es extemporánea y “huele a revanchismo”, según Nakayama