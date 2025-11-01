Diputado cartista hace proselitismo con obras municipales

Desde que “cayó” la candidatura del concejal cartista Arnaldo Baeza por tener baja aceptación entre el electorado luqueño, el equipo político que encabeza el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) se enfoca en promocionar la figura del diputado Diego Candia (ANR- HC), quien es miembro de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Lea más: Metida de pata del diputado Diego Candia, que se suma hoy a “manchados” del JEM

El parlamentario, desde hace dos meses, aparece en todos los actos oficiales que realiza la Municipalidad de Luque, en donde se inauguran obras financiadas con recursos de todos los contribuyentes; también se “cuelga” de los actos oficiales que el Gobierno Nacional realiza en Luque como entrega de viviendas, paladas iniciales de obras viales y cualquier evento, por más insignificante que parezca, para hacer un desvergonzado proselitismo con recursos estatales.

Lea más: Cartismo instala al ignoto Diego Candia como sucesor de Arévalos en el JEM

“Muchos candidatos había, pero ninguno como Candia. Nos representa a los luqueños en la Cámara de Diputados, que es un cargo de altísima responsabilidad. Él que viene en Luque debe seguir las obras que se están realizando, las veredas unificadas, las plazas, el asfalto. Eso tiene que seguir y no puede ser cualquiera”, dijo el intendente Carlos Echeverría durante un acto en el que se inauguraban obras en una plaza en Maramburé y llamó a Candia a hacer uso de palabra ante los vecinalistas.

Los concejales cartistas Enrique Quintana, actual presidente, y Arnaldo Baeza, quienes buscan el rekutu también asisten a todos los actos oficiales de la Municipalidad acompañando al parlamentario.

“Les paso el video de la inauguración de la plaza en donde está el candidato Diego Candia con el intendente para que puedan compartir en los estados. Es un pedido de la jefa de gabinete”, se escucha decir al jefe de Aseo Urbano Pedro González, en un audio filtrado ayer de un grupo municipal.