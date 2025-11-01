Varela advierte que no acompañarán ascensos de policías hasta que Riera aclare uso de polígrafos

El senador Mario Varela (ANR, Añetete) expresó su preocupación ante la falta de respuestas del Ejecutivo. El ministro del Interior, Enrique Riera, no acudió a la reunión, pese a haber sido convocado para explicar los cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado con el polígrafo a los agentes policiales.

“No vamos a acompañar los pedidos de acuerdos para los ascensos de policías hasta tanto el ministro del Interior explique y reglamente la ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. El proceso debe ser transparente y claro”, sostuvo el senador.

Según informó el propio Varela, existe coincidencia entre varios integrantes de la comisión respecto a la posición crítica sobre el uso del polígrafo en el proceso de evaluación. El legislador calificó la situación como “preocupante” y consideró que el procedimiento actual genera dudas sobre la legalidad y la transparencia.

A su vez, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, reconoció en el encuentro con los senadores que el polígrafo estuvo a cargo de los militares, lo que alimentó aún más las inquietudes sobre la falta de control civil y los criterios técnicos aplicados.

La ley de reforma policial, sancionada y promulgada el año pasado, aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que genera un vacío legal sobre el uso de esta herramienta en los procesos de ascenso.

“Este tipo de situaciones deben aclararse. Si no hay respuestas claras del Ministerio del Interior, no se acompañarán los ascensos este año”, insistió Varela.

Por último, el senador adelantó que para el próximo martes volverán a solicitar una reunión reservada, en caso de que los temas a tratar involucren cuestiones sensibles que puedan vulnerar el derecho a la intimidad de los comisarios evaluados.