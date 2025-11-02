Poca “unidad” deja registro de movimientos en el PLRA

En total se inscribieron 40 movimientos nacionales, nueve departamentales y seis distritales en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Estos grupos se alistan para competir en las elecciones internas municipales –para elegir candidatos a intendentes y concejales– así como autoridades partidarias, desde el presidente de la agrupación hasta convencionales y miembros de comités liberales en todo el país (ver el cuadro).

Entre los más resaltantes, el presidente saliente del PLRA, Hugo Fleitas, lidera el movimiento “Nuevo País”, mientras que el gobernador de Central y aspirante presidencial de 2028, Ricardo Estigarribia, lidera el “Nuevo Liberalismo”. El gobernador de Itapúa, Javier Pereira, encabeza el movimiento “Itapúa en Marcha”.

Por otra parte, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, candidato a presidente del PLRA por “Nuevo Liberalismo”, inscribió su propio movimiento denominado “Unidad Para la Victoria - Nuevo Liberalismo” y el exsenador Blas Llano hizo lo mismo con “Equipo Joven”.

A su turno, los senadores Ever Villalba y Líder Amarilla lideran en conjunto el “Frente Radical”, mientras que el senador Salyn Buzarquis encabeza el “Verdadero Liberalismo”.

Los senadores liberocartistas también se alistan desde sus respectivos movimientos. José “Pakova” Ledesma inscribió “Equipo Pakova” y Dionisio Amarilla le usó a su hermano, Daniel Amarilla, para liderar “Diálogo Azul”.

Otros movimientos liderados por legisladores son: “Correli” por el diputado Diosnel Aguilera y “Equipo Mariano Roque Alonso” por el diputado Marcelo Salinas. “Amambay Ñanemba’e” es encabezado por el intendente Ronald Enrique Acevedo. Igualmente, la intendenta interina de Ciudad del Este, Ester Portillo, lidera “Cambio Radical”.

Según el cronograma electoral del PLRA, el reconocimiento de movimientos se realizará hasta el 14 de noviembre y la fecha límite de comunicación de alianzas y concertaciones es el 15 de enero.

Las elección de candidaturas de Concepción, San Pedro y Cordillera serán el 2 de febrero; para Guairá, Caaguazú y Caazapá el 3 de febrero; e Itapúa, Misiones, Paraguarí y Alto Paraná, el 4 de febrero.