A más de dos años, Contraloría aún no concluye examen de correspondencia de Rivas

Desde julio de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) realiza el examen de correspondencia de Hernán Rivas, centrado en la verificación de sus ingresos y bienes declarados. Sin embargo, más de dos años después, la investigación aún no concluye.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, admitió que generalmente los exámenes de correspondencias no tardan más de seis meses, si no existen retrasos.

Con respecto al caso Rivas, alegó que los retrasos se debieron a la dificultad para acceder a la información sobre los ingresos del senador durante su paso por la gobernación de Itapúa. “Tuvimos varios meses reiterando el pedido de ingresos del funcionario, y recién después de cuatro a cinco meses obtuvimos la información necesaria para continuar con el examen”, señaló.

Ampliaron la investigación en febrero

Además, en febrero del año pasado, la investigación se amplió para incluir la lujosa vivienda que figura a nombre del suegro de Rivas. La denuncia indicaba que la casa pertenecía al senador, por lo que la Contraloría decidió verificar la posible vinculación del funcionario con la construcción del inmueble.

“El contralor también decidió ampliar o iniciar el examen de correspondencia de esa persona (el suegro) y esperar que todas las documentaciones, para ver si no tiene alguna vinculación con el senador. En la denuncia se mencionaba que la casa era del senador Rivas, entonces es por eso que se está esperando culminar este informe del suegro”, precisó.

El director también aclaró que, para este tipo de análisis, es indispensable contar con los datos completos de ingresos del funcionario público. Sin esa información, el examen de correspondencia no puede cerrarse. “Sin los ingresos del funcionario, no podemos concluir el examen y debemos señalarlo con limitaciones”, explicó sobre la demora del análisis de Rivas.

La investigación de la Contraloría se inició luego de publicaciones periodísticas que señalan un sospechoso despliegue de lujos por parte del parlamentario colorado cartista, quien también enfrenta el caso de su presunto título falso de abogado.

