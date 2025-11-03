Diputada propone encuesta y que Sole Núñez se comprometa a renunciar, si pierde

La propuesta fue presentada por la diputada Johanna Ortega y por el presidente del Partido País Solidario (PPS), Édgar Segovia, a la mesa de diálogo opositor “Unidos Por Asunción”, bloque integrado por las principales fuerzas opositoras tras la renuncia del acusado exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC). El objetivo de dicho bloque es presentar una sola candidatura para la intendencia en las elecciones municipales de Asunción el 4 de octubre de 2026.

En un video difundido en sus redes sociales, Ortega hace un resumen de su propuesta y deja claro que será un duelo de “candidatas”, en alusión a Soledad Núñez, aspirante a la intendencia por Alternativa Asunción con el apoyo de los concejales del PLRA; e institucionalmente con el respaldo del PDP, del PPQ y el PRF, entre otros.

”Nuestra prioridad es garantizar que la ciudadanía tenga una sola opción de cambio en las elecciones municipales del 2026. Proponemos un mecanismo transparente, ordenado y verificable, que garantice igualdad de condiciones y mantenga viva la unidad hasta el final”, recalca Ortega.

“Este mecanismo tiene tres etapas. Primero, la inscripción de una única alianza en diciembre, a través de la cual inscribiremos nuestras precandidaturas. Segundo, medimos por encuestas en abril del 2026. Y tercero, comunicamos en mayo quién es la mejor posicionada y candidata de la unidad”, recalca en el video.

Sin embargo, en la nota escrita, hace un reclamo particular a su rival. “Proponemos que la señora Soledad Núñez refrende su compromiso mediante la suscripción de un documento que manifieste que no presentará candidatura a la Intendencia por el Movimiento Alternativa Asunción en las Elecciones Municipales de 2026, garantizando así la cohesión del bloque opositor. Si existen otros candidatos o candidatas, deberán cumplir con idéntica exigencia a modo de garantizar la unidad”, subraya.

No habrá lista única de concejales

Dentro del documento remitido los coordinadores de Juntos Por Asunción se sugieren también listas separadas para la concejalía.

“Entendemos que existirán dos figuras jurídicas diferentes: una alianza para el Ejecutivo Municipal y otra alianza para el Legislativo Municipal; a modo de poder suscribir los apoyos de aquellos partidos y movimientos que adhieran al compromiso de unidad para la Intendencia, pero lleven listas separadas para la Junta Municipal”, señala.