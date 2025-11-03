El príncipe Alberto II de Mónaco llegó a Paraguay para una visita oficial de tres días

El príncipe Alberto II de Mónaco llegó este lunes a Paraguay para iniciar una visita oficial de tres días.
Su arribo se produjo cerca de las 19:00 en el espigón presidencial del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y otras autoridades nacionales.
Posteriormente, el presidente Santiago Peña ofreció una recepción oficial en el Palacio de López.
La visita del jefe de Estado monegasco se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre.
Durante esta noche, Alberto de Mónaco asistirá a la cena de gala de automovilismo, organizada por el Ministerio de Industria de Paraguay, en honor de los pilotos paraguayos de Fórmula 2 y Fórmula 3, Joschua Dürksen y Mateo Valente, respectivamente.
Mañana martes, el príncipe monegasco pronunciará el discurso de apertura en la Conferencia Económica, en presencia del presidente de Paraguay y varios miembros del Gobierno, así como representantes de once empresas del rico enclave mediterráneo.
Alberto de Mónaco continuará la jornada en el departamento de Alto Paraná, donde visitará la central hidroeléctrica Itaipú Binacional, antes de descubrir las Misiones Jesuitas de Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
El miércoles, tras visitar el Parque Olímpico de Asunción, el príncipe pondrá rumbo a Belém, en Brasil, para asistir a la COP30, dedicada a los principales desafíos de la lucha global contra el cambio climático.