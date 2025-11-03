El príncipe Alberto II de Mónaco llegó a Paraguay para una visita oficial de tres días

Su Alteza Serenísima Alberto II, príncipe soberano de Mónaco, arribó al país este lunes por la tarde. Fue recibido en el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi. Posteriormente, fue recibido oficialmente por el presidente Santiago Peña en el Palacio de Gobierno. La visita se extenderá del 3 al 5 de noviembre.