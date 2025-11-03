Política
03 de noviembre de 2025 - 12:40

En medio de los escándalos, Johana Vega no acude al Congreso: alegan “reposo”

La diputada Johana Vega, durante la celebración de su cumpleaños.
La diputada Johana Vega se encuentra de reposo médico por un cuadro de neumonía, según explicó un funcionario de la Comisión de Familia y Adultos Mayores, la cual es presidida por la legisladora. Esta sugestiva ausencia se da justo al momento en el que la legisladora y su pareja, el titular de Petropar, son investigados por la Contraloría.

Por ABC Color

La diputada Johana Vega se encuentra con reposo médico por un cuadro de neumonía, según comentó Heriberto Lezcano, funcionario de la Comisión de Familia y Adultos Mayores, de la cual la legisladora es presidenta.

“Tengo entendido que esta semana tenía que renovar su reposo”, comentó el funcionario.

Cuando fue consultado sobre si la diputada va a sesionar, por lo menos de forma virtual, indicó desconocer eso.

La ausencia de la diputada se da coincidentemente con los escándalos y denuncias que rondan sobre ella, quien días atrás celebró su cumpleaños con una suntuosa fiesta que incluyó varios cambios de vestuario, servicio de primer nivel y la presentación de una reconocida banda mexicana.

Hoy, tanto la diputada como su pareja Eddie Jara, titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), se encuentran bajo la lupa de la Contraloría, que analiza las declaraciones juradas ambos, debido a la posible incongruencia entre sus ingresos y el nivel de vida que exhiben.