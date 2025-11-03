En medio de los escándalos, Johana Vega no acude al Congreso: alegan “reposo”

La diputada Johana Vega se encuentra con reposo médico por un cuadro de neumonía, según comentó Heriberto Lezcano, funcionario de la Comisión de Familia y Adultos Mayores, de la cual la legisladora es presidenta.
“Tengo entendido que esta semana tenía que renovar su reposo”, comentó el funcionario.
Cuando fue consultado sobre si la diputada va a sesionar, por lo menos de forma virtual, indicó desconocer eso.
La ausencia de la diputada se da coincidentemente con los escándalos y denuncias que rondan sobre ella, quien días atrás celebró su cumpleaños con una suntuosa fiesta que incluyó varios cambios de vestuario, servicio de primer nivel y la presentación de una reconocida banda mexicana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Johana Vega y Eddie Jara dan torta a pobres mientras ostentan en fiesta
Hoy, tanto la diputada como su pareja Eddie Jara, titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), se encuentran bajo la lupa de la Contraloría, que analiza las declaraciones juradas ambos, debido a la posible incongruencia entre sus ingresos y el nivel de vida que exhiben.