En medio de los escándalos, Johana Vega no acude al Congreso: alegan “reposo”

La diputada Johana Vega se encuentra de reposo médico por un cuadro de neumonía, según explicó un funcionario de la Comisión de Familia y Adultos Mayores, la cual es presidida por la legisladora. Esta sugestiva ausencia se da justo al momento en el que la legisladora y su pareja, el titular de Petropar, son investigados por la Contraloría.