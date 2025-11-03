“Veinte años más de Corte le da tremenda impunidad”, dice Celeste sobre intención de Víctor Ríos de ser declarado inamovible

“La verdad que entran y no sé, se quieren congraciar al entrar y después les gusta el poder, les gusta el cargo y les gusta la silla”, cuestionó la senadora Celeste Amarilla (PLRA) en declaraciones a medios de prensa, aludiendo a lo que considera una contradicción entre el compromiso inicial de Ríos y su actual postura.
Consultada sobre si le decepciona la actitud del ministro, la legisladora fue tajante: “Sí, decepciona, porque los cambios son buenos siempre”.
Amarilla insistió en la necesidad de dar ejemplos de renovación dentro de las instituciones públicas, especialmente en un país donde —dijo— “la democracia no termina de perfeccionarse”.
“Qué bueno sería que demos ejemplos como esos, de que haya uno al menos que no pretenda. Imagínense 20 años más de Corte, eso le da tremenda impunidad. Él ya sabe que nadie le va a echar, va a estar ahí hasta los 75 años, entonces puede hacer lo que quiere, tal cual los otros”, afirmó.
Para la diputada, la permanencia prolongada de los ministros en la Corte Suprema no solo limita la alternancia, sino que fortalece estructuras de poder difíciles de cuestionar. “Sí, una decepción”, remató.