“Veinte años más de Corte le da tremenda impunidad”, dice Celeste sobre intención de Víctor Ríos de ser declarado inamovible

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) expresó su desaprobación ante la intención del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, de permanecer de manera indefinida en el cargo, pese a haber asegurado que solo completaría un periodo de cinco años. Señaló que, de lograr su inamovilidad, tendrá “tremenda impunidad”.