Diputados podrían sancionar la ley “Mafe”

El proyecto de ley “que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped) y el Sistema Nacional de alerta inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas (Mafe) retorna del Senado donde sufrió leves modificaciones, eliminando ambigüedades o la posibilidad de dejar al arbitrio de las autoridades cuándo aplicar el protocolo.

Lea más: Senado devuelve con cambios a Diputados proyecto de ley de registro nacional de personas desaparecidas

Por ejemplo, se establece que haya o no “indicios fehacientes” de riesgo de la muerte de una persona, se debe inmediatamente ordenar la búsqueda, ya que el proyecto inicial dejaba la posibilidad de que, una vez más, la policía o la Fiscalía determinen si dichos indicios eran o no suficientes para activar el protocolo.

Tras su vuelta para el tercer trámite en Diputados, el proyecto ya cuenta con dictámenes de cuatro comisiones (varias de ellas lideradas por cartistas) a favor de aceptar las modificaciones, por lo que la tendencia sería esa: sancionar aprobando los cambios y remitir al Ejecutivo para su promulgación o veto.