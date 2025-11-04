Latorre y Landau hablaron sobre la posibilidad de conectividad aérea y cooperación con EE.UU.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, según compartieron en sus redes sociales.

“Uno de los placeres de mi trabajo es reconocer y profundizar la larga amistad de Estados Unidos con Paraguay. Ayer di la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al Departamento de Estado para discutir una mayor cooperación en materia económica y de seguridad. ¡Mba’eichapa!”, escribió el alto funcionario estadounidense.

Lea más: Por ahora no tratan acuerdo con EE.UU. sobre refugiados en Conare

Por su parte, Raúl Latorre señaló que el diálogo con Landau giró en torno a oportunidades de inversión para el capital norteamericano en Paraguay, la posibilidad de establecer vuelos directos entre ambos países y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y defensa.

“El subsecretario Landau me saludó en guaraní. Hablamos sobre cómo fortalecer la relación bilateral en temas de inversión, conectividad y seguridad”, expresó el diputado en sus redes oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agenda en Washington

Latorre desarrolla una agenda en Washington, que incluyó reuniones con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), entidad que administra una cartera de inversiones superior a 12.000 millones de dólares en América Latina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senadores de EE.UU. critican a Trump por politizar Ley Magnitsky al levantar sanción contra Cartes

El subsecretario Landau tiene un fuerte afecto por la cultura paraguaya, ya que es hijo de un exembajador de EE.UU. en Paraguay.