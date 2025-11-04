Oficialistas abren chance de apriete a ministros de Corte

El primero en contemplar la posibilidad de ir tras la cabeza de algunos de ministros fue el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), que dijo “estar abierto” a analizar “caso por caso”.

“No lo hemos conversado oficialmente (con el Ejecutivo), ustedes tienen que entender que un artículo constitucional nos otorga a esta Cámara poder iniciar el juicio político, entonces no me quiero cerrar a estudiar caso por caso y poder enviar una señal desde esta cámara”, dijo Meza.

Meza directamente tiroteó contra el ministro liberal Víctor Ríos Ojeda, aunque extraoficialmente también se menciona que podrían ir tras las cabezas de otros no cartistas como Gustavo Santander Dans y Manuel de Jesús Ramírez Candia.

“Yo creo que ellos (ministros) están más entretenidos en estar atornillados a los cargos que hoy tienen (...) y están ajenos completamente a un reclamo ciudadano”, acotó Meza apuntando sobre todo a Ríos.

También se sumó uno de los vicelíderes de la bancada cartista, Rodrigo Gamarra, que sugirió la posibilidad de ir para adelante contra algunos ministros.

“Algunos ministros de la Corte con más de 20 años atornillados en el cargo, creyendo que tienen que ser perpetuos y que pueden ser la única voz porque a ellos se les canta. Si hoy perduran en el cargo es porque la gente confió que su función es impartir justicia y no quedarse eternamente”, dijo Gamarra.

Acotó que deberían de “estudiar todas las situaciones” y que los reclamos de las víctimas, entre ellos de enjuiciar a los ministros, es “digno de ser atendido”.