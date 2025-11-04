Veto a aporte especial a municipios en Diputados

Como primer punto del orden del día, los diputados tienen el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 7507/2025, “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa (Misiones), por ser sedes distritales de los monumentos construidos por los jesuitas”.

La ley, que fue vetada por Santiago Peña, indica que el aporte especial a ser transferido a los municipios es de G. 5.000 millones, los que serán distribuidos de la siguiente forma: G. 1.500 millones para San Ignacio; G. 1.500 millones para Santa Rosa; G. 1.000 millones para Santiago; y G. 1.000 millones para Santa María.

La Cámara de Diputados, en la primera vuelta introdujo modificaciones al proyecto del Senado, consistente en la disminución de la cantidad de años en los que debían ser distribuidas las compensaciones (de 3 a 1 año).

Sin embargo, el Poder Ejecutivo en su veto indicó que “las previsiones presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2025, ya han sido realizadas y cualquier modificación o inclusión adicional no contemplada, originalmente, resultará en detrimento de los demás beneficiarios durante el proceso de distribución y liquidación de los recursos”.

Señala también que, estos recursos (de Itaipú y Yacyretá), actualmente, financian programas y proyectos de alta trascendencia social y económica, como alimentación escolar, infraestructura, acceso a servicios básicos y reducción de brechas de desarrollo.

El veto también, enfatiza, que cualquier redireccionamiento podría comprometer la sostenibilidad de iniciativas esenciales y afectar, negativamente, a otros beneficiados conforme al esquema de distribución vigente.

El veto total, en primera instancia, ya fue rechazado en Cámara de Senadores mediante resolución N° 1468.