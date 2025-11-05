Esto dice el TSJE sobre el padrón para las elecciones en Ciudad del Este

Mediante un comunicado, el TSJE aseguró que el servicio de consulta al padrón para las elecciones del 9 de noviembre -domingo- en Ciudad del Este “se encuentra habilitado y operando con normalidad”.

Asimismo, sostienen que existe un “monitoreo de forma permanente al sitio”, al igual que también se atienden los reclamos y consultas. Para acceder al padrón, uno puede ir a este enlace.

En caso de solicitar algún tipo de información al respecto, la institución insta a comunicarse con el call center “134″, que corresponde a su oficina de información.

“Invitamos a la ciudadanía a verificar las informaciones electorales únicamente a través de los canales oficiales del TSJE. La transparencia se construye con información veraz y fuentes confiables”, concluye el TSJE.

