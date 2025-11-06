Mujica recibe apoyo de colorados libres cansados del saqueo de Itaipú y la corrupción del Clan ZI

Pereira Mujica (Lista 123) recibió el apoyo de los colorados esteños libres que rechazan la corrupción y el retorno del clan Zacarías a la intendencia. El encuentro se realizó el miércoles último en un salón de eventos, en el km. 7 de la Fracción Las Marías CDE.

Al hacer uso de la palabra, el exintendente destituido Miguel Prieto (Yo Creo) dijo que aunque los colorados cartistas quisieron destruir un logro ciudadano, al destituirlo del cargo, el pueblo y los partidos de todos los colores organizados “va a demostrarles que se equivocaban”.

“Este domingo, colorados, liberales, gente de izquierda y de derecha, de Ciudad del Este, van a votar en masa por Daniel Pereira Mujica“, sentenció.

A su turno el candidato a intendente, que busca culminar el periodo 2021-2026, agradeció a los colorados “que realmente defienden los principios e ideales de Bernardino Caballero”.

Colorados libres

Varios representantes colorados señalaron que han sufrido muchas humillaciones, pero que la ANR es un partido de hombres libres.

Uno de los oradores, José Martínez, llamó a enfrentar a las personas que están destruyendo a paso agigantado las bases coloradas. “Hoy están llegando en helicópteros, en aviones, en barcos, los sinvergüenzas que van a venir a querer robar la voluntad popular”, advirtió.

“Están trayendo dinero que tendría que haber estado en los hospitales, están trayendo y están saqueando la Itaipú binacional y maltratándole hasta a su propia gente“, aseveró.