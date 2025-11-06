Política
06 de noviembre de 2025 - 19:59

Mujica recibe apoyo de colorados libres cansados del saqueo de Itaipú y la corrupción del Clan ZI

Daniel Pereira Mujica junto a colorados libres, Miguel Prieto, el senador Rubén Velázquez y otros. Gentileza

Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), candidato a la intendencia de Ciudad del Este por la oposición nacional, recibió el miércoles el apoyo de colorados libres que repudiaron las humillaciones sufridas por el clan Zacarías y que el cartismo esté saqueando Itaipú para impulsar la candidatura de Roberto González Vaesken (ANR, HC)

Por ABC Color

Pereira Mujica (Lista 123) recibió el apoyo de los colorados esteños libres que rechazan la corrupción y el retorno del clan Zacarías a la intendencia. El encuentro se realizó el miércoles último en un salón de eventos, en el km. 7 de la Fracción Las Marías CDE.

Al hacer uso de la palabra, el exintendente destituido Miguel Prieto (Yo Creo) dijo que aunque los colorados cartistas quisieron destruir un logro ciudadano, al destituirlo del cargo, el pueblo y los partidos de todos los colores organizados “va a demostrarles que se equivocaban”.

“Este domingo, colorados, liberales, gente de izquierda y de derecha, de Ciudad del Este, van a votar en masa por Daniel Pereira Mujica“, sentenció.

A su turno el candidato a intendente, que busca culminar el periodo 2021-2026, agradeció a los colorados “que realmente defienden los principios e ideales de Bernardino Caballero”.

Daniel Pereira Mujica en el acto con colorados libres.

Colorados libres

Varios representantes colorados señalaron que han sufrido muchas humillaciones, pero que la ANR es un partido de hombres libres.

Uno de los oradores, José Martínez, llamó a enfrentar a las personas que están destruyendo a paso agigantado las bases coloradas. “Hoy están llegando en helicópteros, en aviones, en barcos, los sinvergüenzas que van a venir a querer robar la voluntad popular”, advirtió.

“Están trayendo dinero que tendría que haber estado en los hospitales, están trayendo y están saqueando la Itaipú binacional y maltratándole hasta a su propia gente“, aseveró.