Senadores legalizan “usurpación vip” en Hernandarias

Senadores opositores denunciaron que dicha empresa ofreció a la comuna US$ 500.000 durante la gestión del fallecido Mario Castillo (PLRA), de los cuales la intendencia ya gastó la mitad sin tener una ley y no tiene cómo devolver ese monto, según justificaron sus autoridades. El intendente actual es Nelson Cano (ANR, HC).
Lea más: Senado rechaza la usurpación vip de calles de Hernandarias
Se trata de parte de la finca Nº 15.649, en el centro urbano del municipio. La primera iniciativa, rechazada en 2023, fue presentada por el exdiputado Óscar González Drakeford (PLRA) y ahora en 2025 por los senadores liberocartistas José Ledesma y Edgar López,
Repudiaron la iniciativa los liberales Líder Amarilla y Celeste Amarilla, también Yolanda Paredes (CN).
Intento de defensa
Defendieron el proyecto Edgar López y Pedro Díaz Verón (ANR, HC) como vocero de comisiones. López dijo que presentó el proyecto porque los “inversionistas extranjeros” se le acercaron y le pidieron este trámite.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy