Senadores legalizan “usurpación vip” en Hernandarias

El Senado aprobó ayer la expropiación de una “usurpación vip” de tres calles en Hernandarias (Alto Paraná), ocupadas por la firma Ciabay SA a cambio de dinero que dicha comuna ya gastó. El mismo proyecto fue rechazado y repudiado por el Senado en noviembre de 2023, pero ahora el cartismo reculó. El expediente pasa a Diputados.